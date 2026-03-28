Irak İslami Direnişi, Ürdün'de 4 hava üssüne saldırılar gerçekleştirdi
Irak'ta İran yanlısı grupların çatı örgütü Irak İslami Direnişi, Ürdün'deki 4 hava üssüne ve bir havalimanına saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Irak'ta ABD misyonları ve üslerini hedef alan İran yanlısı grupların çatı örgütü Irak İslami Direniş Örgütü, Ürdün'ü hedef aldı.
HAVA ÜSLERİNE SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Grubun Ürdün'deki Kral Faysal Hava Üssü, Kral Abdullah Hava Üssü, Kraliçe Alia Havalimanı, Prens Hasan Hava Üssü ve Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.