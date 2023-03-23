Irak istihbaratından kritik suikast uyarısı: Türkmen liderlere PKK tehdidi

Terör örgütü PKK, Irak'ta rahat durmuyor. Irak istihbarat biriminden Türkmenlere uyarının yapıldığı ortaya çıktı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, konu hakkında Anadolu Ajansı'na konuştu. Saman, Irak istihbarat biriminden kendilerine terör örgütü PKK'nın Türkmen yetkililere ve siyasi parti binalarına saldırı düzenleyebileceği uyarısı geldiğini söyledi. ITC Sözcüsü, "Sadece Kerkük'te değil Irak'ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı başka bölgelerde de olası saldırılara karşı uyarıldık" dedi.Tehditler üzerine Kerkük polisinin önlem almaya başladığını aktaran Saman, ITC binaları önüne polis devriye aracı yerleştirildiğini dile getirdi. Saman, "PKK Kerkük'te de 'sivil toplum örgütü' adı altında faaliyet göstermeye başladı" ifadelerini kullandı. Bu bilgilerin tamamını Irak hükümetiyle paylaştıklarını kaydeden Saman, yetkililerin terör örgütüne yönelik hiçbir tutum sergilemediğini söyledi.Saman, "Çok sayıda Türkmen yetkilisinin PKK tarafından öldürülmesine rağmen Irak hükümeti Türkmenleri koruyamadı" dedi. Eski ITC Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir, Kerkük'te 3 Mart'ta aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. ITC Başkanı Hasan Turan, Tahir'in öldürülmesinin arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu söylemişti.