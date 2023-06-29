Irak, İsveç Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Bakanlık Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Svardstrom'u bakanlığa çağırarak İsveç hükümetinin aşırıcılarca Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müsaade etmesini kınadıklarını bildirdi.

Sahhaf, İsveç hükümetinden, Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan eylemlerin durdurulmasını istediklerini ifade etti.

Iraklı Şiilerin en yüksek dini mercisi Ali es-Sistani, Stockholm'deki eyleme karşı Birleşmiş Milletler'e (BM) mesaj yazarak, Kur'an-ı Kerim'in İsveç polisinin izni dahilinde yakıldığına işaret ederek, bu eylemin iki milyarı aşkın Müslümanın kutsalına saldırı olduğunu ve radikal fikirlerin yayılmasına ortam hazırlayacağını vurguladı.

Olayı kınayan Sistani, bu tür eylemlerin yeniden gerçekleştirilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemden dolayı İsveç'in Bağdat Büyükelçisinin kovulması ve büyükelçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Liderlerinin çağrısı sonrası Sadr Hareketi Gösteri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, gösterinin yarın düzenleneceği bildirilmişti.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakan Iraklının ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatı vermişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı yazılı açıklama ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemi kınamıştı.