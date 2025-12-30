Irak Meclisi’nde seçim: Birinci Başkan Yardımcısı belli oldu

Meclis Başkanı İkinci Yardımcılığı için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şahevan Abdullah ile Ulusal Duruş Hareketi (Halwest) Milletvekili Rebvar Kerim yarıştı. Oylamada Rebvar Kerim öne geçmesine rağmen, gerekli oyu elde edemedi.

MECLİS BAŞKANI İKİNCİ YARDIMCISI SEÇİMİ ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı seçimi üçüncü tura kaldı. Üçüncü turun gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Irak Meclis Başkanlığına Takaddüm Partisi Milletvekili Heybet el-Halbusi seçilmişti. Halbusi, 329 sandalyeli Mecliste 208 oy almıştı.