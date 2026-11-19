Irak ordusunda alarm: Tüm birlikler teyakkuza geçirildi
Irak Silahlı Kuvvetleri’nin tüm birlik ve teşkilatları alarm durumuna geçirildi. Petrol kaçakçılığı iddiaları nedeniyle merkezi hükümet ile Ketaib Hizbullah arasındaki gerilim yükselirken, kritik Curf es-Sahar bölgesinde yeni bir komuta karargahı kurulması kararlaştırıldı.
Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Saad Maan, Irak haber ajansı INA'ya konuya ilişkin detay vermeksizin kısa bir açıklama yaptı.
Maan, Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik ve teşkilatlarının alarm durumuna geçirildiğini söyledi.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla bugün Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinde güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni bir komuta karargahı kurulmasına karar verilmişti.
MERKEZİ HÜKÜMET İLE Şİİ MİLİSLER ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR
Irak hükümeti, daha önce Curf es-Sahar'da ortak güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması sürecinin yarın başlayacağını duyurmuştu.
Başbakan Zeydi, bölgedeki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.
Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ise petrol kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.
CURF ES-SAHAR BÖLGESİNDE NELER OLUYOR?
Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.
Bölgede, başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.