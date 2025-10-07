Irak savaşını hatırlatarak cevap verdi: İran Dışişleri Bakanı’ndan Trump’ın nükleer iddialarına yanıt!

Haziran'da İsrail'in saldırılarından önce ABD ile müzakere süreci sırasında "Tahran'a sıfır nükleer silah talebi halinde anlaşma olacağını ancak sıfır zenginleştirme ısrarının ile hiçbir anlaşma olmayacağını" söylediğini hatırlatan Erakçi, "ABD Başkanı, muhatabımız tarafından kaydedilen görüşmelerin tutanaklarına baksaydı, yeni ve tarihi bir İran nükleer anlaşmasını kutlamaya ne kadar yakın olduğumuzu görürdü." ifadelerini kullandı.

IRAK SAVAŞINI HATIRLATTI

Erakçi, Trump'a Irak savaşını hatırlatarak, "ABD Başkanı ayrıca, Irak'ın kitle imha silahlarını sakladığına dair hiçbir 'istihbarat' olmadığını da hatırlamalıdır. Ortada akıl almaz bir yıkım, binlerce ölü Amerikan askeri ve boşa giden 7 trilyon dolar Amerikan vergi mükellefi parası vardı." değerlendirmesinde bulunarak, ülkesinin nükleer silah üreteceğine dair iddiaları reddetti. "İsrail'in İran'ın nükleer silah geliştirmeye bir aylık mesafede olduğu iddialarına dair hiçbir istihbarat olmadığını" savunan Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın ABD'ye ulaşacak kıtalararası balistik füze kapasitesine sahip olduğuna dair iddialarına ilişkin de şunları kaydetti: "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının başarısızlığa uğramasının ardından, İsrail şimdi savunma yeteneklerimizi hayali bir tehdit haline getirmeye çalışıyor. Amerikalılar artık İsrail'in 'Ebedi Savaşları'ndan bıkmış durumda. Binalar ve makineler yok edilebilir ancak kararlılığımız asla sarsılmaz. Bu yanlış hesaplamayı sürdürmek hiçbir şeyi çözmez."

Erakçi, Trump'a hitaben "Müzakere yoluyla çözüme ulaşmaktan başka seçenek yok." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmeye başlaması halinde harekete geçeceklerini söylemişti. Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde insanlığa karşı işlenen suçlardan tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Netanyahu da İran'ın ABD'yi vurabilecek füzeler geliştirdiğini iddia etmişti.