Irak ve IKBY’den PKK’ya yönelik silah bırakma çağrısına destek

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısına Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) destek verdi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın bölgedeki istikrarın sağlanması açısından olumlu ve önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Açıklamada, bu girişimin yalnızca Irak'ta değil, PKK'nın varlık gösterdiği IKBY ve diğer bazı şehirlerde güvenliğin sağlanması açısından da önem taşıdığı vurgulandı. Siyasi çözümler ve diyalog yolunun, anlaşmazlıkların giderilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi için en uygun yöntem olduğu kaydedilen açıklamada, bu sürecin tarafların ortak menfaatlerine ve barış içinde bir arada yaşamalarına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın silah bırakmasını sağlayacak somut adımların bir an önce atılması çağrısında bulundu. Irak hükümetinin Türkiye ile tarihi ve coğrafi bağlara dayalı ikili ilişkilerini sürdürme taahhüdünü yineleyen bakanlık, iki ülke arasındaki ortak çıkarları koruma ve karşılıklı iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalma konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

IKBY HÜKÜMETİ VE SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK

PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti ve siyasi partiler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bölgede sorunların barışçıl yollarla çözülmesini amaçlayan her çabayı destekliyorum. Bölgemiz her zaman barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır" ifadelerini kullandı. Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Türkiye'deki barış sürecine destek vermeye ve bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu da vurguladı.

"BARIŞ SÜRECİNE DESTEK OLACAĞIZ"

Kürdistan Demokrat Parti (KDP) lideri Mesud Barzani, Türkiye'deki barış ve çözüm sürecine tam destek verdiğini söyledi. Barzani yaptığı yazılı açıklamada, IKBY'nin Türkiye'deki barış ve çözüm sürecine yönelik tutumunun değişmez olduğunu vurgulayarak, süreci olan her imkanla desteklemeye hazır olduklarını belirtti. Barışın anlaşmazlıkların çözümü için tek doğru yol olduğuna inandığını ifade eden Barzani, Abdullah Öcalan'ın mesajının barış sürecini doğru bir zemine oturtması ve tüm tarafların çıkarına olacak bir sonuca ulaşılması için bir başlangıç olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

"ÖNEMLİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani Öcalan'ın çağrısına tüm tarafların uymasını isteyerek, bu adımı "Önemli bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirdi. Bütün tarafların bu çağrıya karşılık vermesi gerektiğini vurgulayan Talabani, "Kalıcı barışı sağlamak için somut adımlar atılmasını ve bu tarihi fırsatın kaçırılmamasını umuyorum" ifadelerini kullandı.