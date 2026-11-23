Irak haber ajansı INA'nın aktardığına göre Zeydi, Sisi ile Kahire'de düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Görüşmelerde bölgedeki güvenlik gelişmelerinin değerlendirildiğini aktaran Zeydi, Irak ve Mısır arasındaki vizenin kaldırılacağını kaydetti. İran ile ABD arasındaki çatışmaya da değinen Zeydi, taraflara anlaşmazlığın çözümü için barışçıl yöntemlere başvurma çağrısında bulundu. Sisi de Zeydi ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldıklarını ifade ederek, Körfez'de deniz ulaşımının güvenliğini hedef alan girişimleri reddettiklerini söyledi. Sisi ayrıca, Mısır ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini teyit ettiklerini kaydetti. Zeydi, resmi ziyaret kapsamında gittiği Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Mısırlı mevkidaşı Mustafa Mebduli ile görüşmüş ve Arap Birliği'ni ziyaret etmişti. Ezher-i Şerif'i ziyaret ederek Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile bir araya gelen Zeydi daha sonra Kahire'deki Hz. Hüseyin Mescidi'ne de gitmişti.

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