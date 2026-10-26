Irak ve Ürdün işbirliği: 9 anlaşma imzalandı

Anlaşmalar, rekabetin korunması ve tekelleşmenin önlenmesi, çevrenin korunması, yükseköğretim ve bilimsel araştırma, tüketicinin korunması, belge ve arşiv yönetimi ile diplomatik eğitim alanlarında işbirliğini kapsıyor.

Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine yönelik işbirliği mekanizması ile 2026-2028 dönemini kapsayan kültürel işbirliği ve eğitim alanındaki uygulama programları da imzalanan belgeler arasında yer aldı. Yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanındaki mutabakatın ise 2026-2031 dönemini kapsadığı belirtildi.