Irak yine karıştı Sadr siyasetten çekildi

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten çekildiğini" duyurdu. Bu açıklamanın ardından Sadr yanlıları, başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Sadr destekçisi bir diğer grup da Bağdat'taki Hükümet Sarayı'na girdi.Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Ancak Sadr'ın destekçileri, başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güney kentlerinde de sokaklara dökülmeye başladı. Yeşil Bölge semalarında Irak uçaklarının uçuş yaptı. Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantılarını askıya aldı. Sadr ile İran'a yakın Şii gruplar arasında anlaşmazlık yaşanıyordu.