Irak’a ABD’den yeni dolar sevkiyatı!

Abbudi, gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını ifade etti. Söz konusu anlaşmanın, Irak'ın dolar dağıtımına yönelik denetim mekanizmalarını güçlendirmesi ve dolar kullanımını düzenleme alanında kaydettiği ilerlemenin ardından sağlandığı kaydedildi. ABD, Irak'ın İran'a yönelik bazı tutumları dolayısıyla zaman zaman dolar sevkiyatını geciktiriyor.

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