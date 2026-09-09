Irak’a ait akaryakıt tankerine füze saldırısı düzenlendi

Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak kara sularında akaryakıt taşıyan bir tankere füze saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Irak Petrol Tankerleri Şirketi tarafından kiralanan Panama bandıralı yakıt gemisi Irak kara sularında bulunduğu sırada kaynağı bilinmeyen bir yerden fırlatılan füzenin hedefi oldu. Saldırıda tankerin gövdesinde hafif hasar oluştu, mürettebat ise zarar görmedi" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör