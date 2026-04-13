Irak’ın yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti. Meclis'te yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Nizar Amedi (58) ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Toplamda 229 vekil oy kullandı. Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi'yi aday göstermişti. Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, yemin ederek görevine başladı. Anayasaya göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl. Aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor. Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir. Irak'ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkedeki siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.