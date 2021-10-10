Iraklılar genel seçim için sandık başına gitti

Salih, Yeşil Bölge'deki seçim merkezine eşiyle gelerek oyunu kullandı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih, "Erken seçimler halkın talebiydi. Ülkesinin geleceği için her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz. Bugün, vatandaşın günüdür." şeklinde konuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi. Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge'de bir seçim merkezinde oy verdi.