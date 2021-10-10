Iraklılar, sandık başında

IRAK
'TA halk dün erken genel seçimler için sandığa gitti. 40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 877 yabancı gözlemci seçimleri izleyecek. Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor. Öte yandan oy verme işlemi sırasında bazı elektronik cihazların arızalandığı belirtildi. Bağdat
ve Kerkük
'teki seçim bölgelerinden alınan bilgiye göre, oy verme işlemi için kurulan bazı cihazlar seçmenlerin parmak izini okuyamadı. Türkmen
milletvekili adayı Erşat Salihi
, Türkmen seçmenlerden arızalar giderilene kadar seçim merkezlerinden uzaklaşmamalarını istedi.