Irak’ta ABD üssüne saldırı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti. Blinken'ın Bağdat ziyaretinden kısa bir süre sonra Irak'taki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed üssüne saldırı düzenlendi. Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki Ayn el-Esed üssüne 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildi. Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, üsse ilk saldırının gece saatlerinde ikinci saldırının ise sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, her iki İHA'nın hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ve üsse isabet etmediği aktarıldı.