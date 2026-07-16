Irak’ta araç kalabalığın arasına daldı: 10 ölü

Irak’ta Basra’dan Kerbela’ya yürüyen Erbain ziyaretçilerinin arasına bir araç daldı. Faciada 10 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Irak’ta araç kalabalığın arasına daldı: 10 ölü
İHA

Irak'ta Erbain matem günü korkunç bir kazaya sahne oldu. Erbain ziyareti kapsamında Basra'dan Kerbela'ya yürüyerek giden ziyaretçilerin arasına araç daldı.

Yerel saatle 03.00 sıralarında Basra'nın kuzeydoğusundaki Harisa ilçesinden geçen ana yolda meydana gelen olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, olaya karışan aracın sürücüsünün alkollü olduğunu iddia etti.

Kaza sonrası Basra Trafik Müdürlüğü, olayın yaşandığı yolu araç trafiğine kapatırken, güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#IRAK

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