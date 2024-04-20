Irak’ta askeri karargâha saldırı

Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargâha hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda Babil şehrine bağlı El-Müseyyeb ilçesinde bulunan Kalso Askeri Üssü hedef alındı. Saldırısı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü. Babil Güvenlik Komitesi'nin açıklamasına göre, patlama alanındaki yangının büyüklüğü mühimmatlardan kaynaklı değil üssü çevreleyen ağaçların yanmasından kaynaklandı. Yetkililer, hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı.