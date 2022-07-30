Irak’ta bir haftada meclise ikinci baskın

Irak'ta sular durulmuyor. Başkent Bağdat yine karıştı. Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, yine meclis binasına girdi. Güvenlik güçleri tazyikli su ve ses bombasıyla göstericilere müdahale etti. 60 kişi yaralandı. Ülkedeki en büyük Şii hareketlerden olan Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto ediyor.Sadr destekçisi binlerce kişi son bir haftada Yeşil Bölge'yi ikinci kez bastı. Kalabalık oturma eylemi başlattı. Ülkede hükümet 10 aydır kurulamıyor. Irak'ta 2003'teki siyasi denkleme göre, Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Meclis Başkanı Sünnilerden ve Başbakan da Şiilerden seçiliyor.IRAK'TA seçimlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamaması ve Mukteda es-Sadr ile eski başbakanlardan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki arasındaki "rekabetin" büyümesi ülkeyi Şiiler arası bir iç çatışma ortamına doğru götürüyor. Sadr, başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi "İkinci Maliki" olarak değerlendiriyor.