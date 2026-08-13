Irak’ta güvenlik güçleri operasyon düzenledi: 20’den fazla İHA ele geçirildi

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, istihbarat bilgilerini değerlendiren Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı ekipleri Bağdat'ta konuyla ilgili operasyon düzenledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda "yasal olmayan ve hangi amaçla kullanılacağı bilinmeyen" 20'den fazla İHA ele geçiren Irak güvenlik güçleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör