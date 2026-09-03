Irak’ta Haşdi Şabi karargahına silahlı saldırı: 1 ölü

Irak'taki yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi Kerkük kentinin Altınköprü nahiyesindeki Haşdi Şabi karargahına ateş açtı.

Saldırıda karargahın önünde nöbet tutan 2 Haşdi Şabi mensubundan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Saldırganlar ise motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen Irak güvenlik güçleri incelemelerde bulunurken, saldırganların yakalanması için Altınköprü nahiyesinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör