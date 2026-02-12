Irak’ta ilk yapay zekâ müzesi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

IRAK'IN başkenti Bağdat'ta türünün ilk örneği olan Yapay Zekâ Müzesi kapılarını açtı. Dicle Nehri kıyısında bulunan müzede Osmanlı döneminde Irak'a ait zamanla yıpranan belge ve fotoğrafların yapay zekâyla çözünürlükleri yükseltildi. Osmanlı Valisi Midhat Paşa tarafından inşa edilen tarihi Bağdat Kültür Merkezi binasında kurulan müze, bu teknolojik dokunuşla özellikle genç nesillerin tarihle olan bağını güçlendirmeyi hedefliyor. Müzede ayrıca arşivler kâğıtlar üzerinden değil, etkileşimli ekranlarda incelenebiliyor.