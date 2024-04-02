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Giriş Tarihi: 2.4.2024 22:58 Son Güncelleme: 3.4.2024 00:27

Irak’ta kamyon öğrencilerin arasına daldı: 6 ölü, 16 yaralı

Irak’ın Basra kentinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförünün okuldan çıkan öğrencilerin arasında dalması sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 16 öğrenci de yaralandı

İHA
Irak’ta kamyon öğrencilerin arasına daldı: 6 ölü, 16 yaralı

Irak'ın güneyindeki Basra'da kentinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, okuldan çıkan öğrencilerin arasında daldı. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 öğrencinin hayatını kaybettiği, 16 öğrencinin de yaralandığı aktarıldı.

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, sürücünün fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini iddia ettiği kaydedildi.

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Irak’ta kamyon öğrencilerin arasına daldı: 6 ölü, 16 yaralı
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