Irak’ta mülteci kampında korkutan yangın! Pazar yeri kül oldu
Irak’ın Duhok kentine bağlı Zaho ilçesinde bulunan Bacıd Kendal Mülteci Kampı’ndaki pazar yerinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 30 dükkan yandı.
Yangının sabah saatlerinde elektrik tesisatında yaşanan kısa devre sonucu çıktığını belirten, Zaho Sivil Savunma Müdürü Cemal Hasan, Bacıd Kendal Mülteci Kampı'nın pazar yerinde büyük bir yangın çıktığını ve 30'dan fazla işyerinin yandığını belirtti.
CAN KAYBI YOK, HASAR BÜYÜK
Yangında can kaybının yaşanmadığını ancak maddi hasarın oldukça büyük olduğunu açıklayan Hasan, hasarın boyutuna ilişkin detaylı bilgilerin incelemelerin ardından paylaşılacağını söyledi.
Şiddetli rüzgarın yangının kamp geneline yayılma riskini artırdığını vurgulayan Hasan, sivil savunma ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangının iki saatten kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.
Bacıd Kendal kampının sakinlerinin büyük çoğunluğunu Sincar ve çevresinden gelen Ezidi mülteciler oluşturuyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Irak hükümeti arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanamaması ve terör örgütü PKK dahil yasa dışı grupların bölgeden çıkmaması nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın saldırısından kaçan Sincarlılar evlerine dönemiyor.