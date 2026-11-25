Irak’ta petrol mücadelesi
Irak Başbakanı Ali Zeydi, Kürtlerin denetimindeki bölgelerde Bağdat'ın kontrolünü artıran bir dizi karar açıkladı. Petrol kaçakçılığına ilişkin bir soruşturma kapsamında alınan kararlar gereği, kuzeydeki özerk Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) denetimindeki sınır kapıları merkezi hükümete bırakılacak. Ayrıca Kürt güvenlik güçlerinin kontrolündeki petrol sahaları da merkezi hükümete bağlı polis ve askerin denetimine geçecek. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Irak hükümetinin IKBY'deki sınır kapıları ile petrol sahalarının kontrolünün merkezi hükümete devredilmesi yönündeki çalışmalarının "şaşırtıcı" olduğunu ve "hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini" belirtti.
Haber Girişi