Irak’ta petrol rafinerisini alevler sardı: Ölü ve yaralılar var
Irak’ta bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Olay nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan haberde, Selahaddin vilayetinin Beyci kentinde yer alan Selahaddin-2 Rafinerisi'nde çıkan yangına sivil savunma ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.
Rafinerideki yangının benzini iyileştirme bölümünde çıktığı vurgulanan haberde, sivil savunma ekiplerinin derhal müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.
Selahaddin-2 Rafinerisi'ndeki yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, yangına ilişkin ilgili makamların soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.