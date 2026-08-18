Irak’ta petrol tesisi alevlere teslim oldu: 30 yaralı
Irak’ın Süleymaniye kentindeki Tancro Sanayi Bölgesi’nde petrol ürünlerinin bulunduğu tesiste gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin tanklara sıçramasıyla patlama sesleri duyulurken, çoğu tesis çalışanı 30 kişi ile 4 itfaiye eri yaralandı.
Süleymaniye Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Aram Ali, basına yaptığı açıklamada, Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Tancro Sanayi Bölgesi'nde petrol ürünlerinin bulunduğu bir tesiste büyük bir yangın çıktığını belirtti.
Ekiplerin yangına hızla müdahale ettiğini söyleyen Ali, tesisin yakıt üretim merkezi olması nedeniyle yangının ancak yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınabildiğini ifade etti.
Süleymaniye Vali Yardımcısı Şaho Osman da yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.
Osman, kentte yakıt ve akaryakıt tedarikinde herhangi bir aksama veya kıtlık yaşanmayacağını belirtti.
YANGINDA 30 KİŞİ YARALANDI
Süleymaniye Sivil Savunma Müdürü Ari Muhammed de kentteki tüm sivil savunma ekiplerinin seferber edildiğini bildirdi.
Muhammed, yangına müdahale eden 4 itfaiye erinin yaralandığını ve olay yerinde tedavi edildiğini kaydetti.
Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, yangında çoğu tesis çalışanı yaklaşık 30 kişi yaralandı.
Haberde, yaralıların büyük bölümünün ilk müdahalelerinin ardından hastanelerden taburcu edildiği, ağır yaralanan İran uyruklu bir işçinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Yangının gece yarısından sonra çıktığı, alevlerin petrol ürünlerinin bulunduğu tanklara sıçramasının ardından bölgede patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.
Güvenlik güçleri çevrede emniyet çemberi oluştururken, trafik akışı da olay yerinden uzak noktalara yönlendirildi.