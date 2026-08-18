Irak’ta petrol tesisi alevlere teslim oldu: 30 yaralı

Süleymaniye Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Aram Ali, basına yaptığı açıklamada, Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Tancro Sanayi Bölgesi'nde petrol ürünlerinin bulunduğu bir tesiste büyük bir yangın çıktığını belirtti.

Ekiplerin yangına hızla müdahale ettiğini söyleyen Ali, tesisin yakıt üretim merkezi olması nedeniyle yangının ancak yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

Süleymaniye Vali Yardımcısı Şaho Osman da yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Osman, kentte yakıt ve akaryakıt tedarikinde herhangi bir aksama veya kıtlık yaşanmayacağını belirtti.