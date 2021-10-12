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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Irak’ta Sadr kazandı, İran yanlıları kaybetti

Irak’ta Sadr kazandı, İran yanlıları kaybetti
IRAK'TA 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es- Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalye elde ederek 329 sandalyeli meclisin birinci partisi oldu. Önceki seçimde ikinci büyük parti olan İran yanlısı Fetih İttifakı koltuğunu, oyunu artıran eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin 37 sandalye alan Kanun Devleti Koalisyonu'na bıraktı. Sadr'ın seçim galibiyetinin temelinde, Irak'ın en güçlü Şii dini liderlerinin yetiştiği ailesinden devraldığı sosyal ve siyasal mirasın yanı sıra hem İran'a hem de ABD'ye karşı geliştirdiği söylem yatıyor. Sadr Hareketi, bir başbakan seçmede ve bir sonraki hükümetin kurulmasında baskı yapabilir.
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Irak’ta Sadr kazandı, İran yanlıları kaybetti
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