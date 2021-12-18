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Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:28

Irak’ta sel felaketi! Ölülerin arasında bir Türk de var

İHA
Irak’ta sel felaketi! Ölülerin arasında bir Türk de var

Irak’ın Erbil kenti, sele teslim oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanana felakette şimdiye 12 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin arasında bir Türk vatandaşı olduğu da öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde meydana gelen selde can kaybı yükseldi.

IKBY İçişleri Bakanı Reyber Ahmet yaptığı açıklamada, Erbil'i etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 1'i Türk, 1'i Filipinler vatandaşı olmak üzere toplam 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu sayının artabileceğini aktardı.

Selden en çok etkilenen Kuştepe kasabasını ziyaret eden Ahmet, hayatını kaybedenlerin 1'inin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, selden zarar görenlere yadım etmek için belediyenin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurguladı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise, yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara acil yardım yapılması yönünde talimat vermişti.

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Irak’ta sel felaketi! Ölülerin arasında bir Türk de var
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