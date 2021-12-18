Irak’ta sel felaketi! Ölülerin arasında bir Türk de var

Selden en çok etkilenen Kuştepe kasabasını ziyaret eden Ahmet, hayatını kaybedenlerin 1'inin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, selden zarar görenlere yadım etmek için belediyenin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurguladı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise, yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara acil yardım yapılması yönünde talimat vermişti.