Irak’ta Şii din adamı için 3 günlük yas!

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, uzun süredir "tedavisi güç bir hastalıkla" mücadele eden Feyyad vefat etti.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve Başbakanı Ali ez-Zeydi dahil yetkililer ile siyasi ve dini şahsiyetler, Feyyad'ın vefatı nedeniyle yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Irak hükümeti de Feyyad'ın vefatı dolayısıyla ülkede 3 günlük resmi yas ilan etti.

"NECEF'İN EN ÖNDE GELEN DİNİ OTORİTELERİNDEN BİRİ"

Feyyad'ın ofisinden yapılan açıklamada da "merhumun hayatını dine hizmet ederek, İslami ilimler öğreterek, alimler ve erdemli bireyler yetiştirerek geçirdiği" ifade edildi.

Muhammed İshak Feyyad'ın Necef'in en önde gelen dini otoritelerinden biri olduğu kaydedildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör