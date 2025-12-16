Irak’ta yeni meclis toplanıyor

Buna göre parlamento 29 Aralık'ta en yaşlı üye başkanlığında toplanarak, yeni başkan ve iki yardımcısını seçecek. Yeni meclis en geç 1 ay içerisinde yeni Cumhurbaşkanını seçecek.

11 KASIM'DA SEÇİM YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı da meclisteki en büyük grubun Başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek. Irak'ta 11 Kasım tarihinde parlamento seçimleri yapılmıştı. Ülkede 2003 sonra kurulan siyasi haritaya göre Meclis Başkanı Sünni Arap, Başbakan Şii Arap ve Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.