Irak’taki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı sona erdi! Öncelikli güncem Filistin meselesi oldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sona erdi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve İİT Genel Sekreteri İsmail Veld Şeyh Ahmet, toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Hüseyin, iki gün süren toplantının ardından gündemdeki kararların kabul edildiğini ve Bağdat Deklarasyonu'nun yayımlandığını belirtti. Toplantının 45 yıl aradan sonra ikinci kez Bağdat'ta düzenlendiğini kaydeden Hüseyin, 55 üye ve gözlemci ülkenin yanı sıra 30 kuruluş ve 6 özel temsilcinin toplantıya katıldığını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Emine Muhammed'in de hazır bulunduğunu ifade etti.



"FİLİSTİN MESELESİNDE ORTAK TUTUMUN ÖNEMİ VURGULANDI"

Hüseyin, toplantıda Filistin meselesinde ortak tutumun öneminin vurgulandığını belirterek, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine, yerleşim faaliyetlerine ve toprakların ilhakına karşı çıkıldığını söyledi. Kudüs'ün ve kutsal mekanların korunması, Filistin halkının haklarının desteklenmesi, Filistin topraklarının ve kurumlarının bütünlüğünün muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizen Hüseyin, Filistin'e siyasi ve mali desteğin artırılması ve Filistin adına toplanan vergi gelirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulunulduğunu aktardı. Hüseyin ayrıca, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) desteklenmesi ve kurumun rolünü zayıflatmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi konusunda ortak tutum sergilendiğini kaydetti.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN DİYALOG VE ARABULUCULUĞUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Toplantıda üye ülkeler arasında ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve gıda ile su güvenliği alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığını belirten Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarının desteklenmesi, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi, yoksulluk ve işsizlikle mücadele ile iklim değişikliğinin yol açtığı sorunların da gündeme geldiğini bildirdi. Hüseyin, teşkilatın çalışma mekanizmalarının geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel krizler, Müslüman toplumların sorunları, terörizm ve aşırılıkla mücadele, İslamofobiye karşı koyma, insani yardımların güçlendirilmesi ve medeniyetler arası diyaloğun geliştirilmesinin de görüşüldüğünü ifade etti. Katılımcıların gerilimin düşürülmesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladığını belirten Hüseyin, çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve anlaşmazlıkların çözümü için diyalog ve arabuluculuğun önemine dikkat çekti.

"SİVİLLERİN VE KRİTİK ALTYAPI&NBSP;KORUNMALI"

İİT Genel Sekreteri Ahmet ise, toplantıda İslam ülkeleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak çalışmaların geliştirilmesine yönelik girişimlerin önemini vurguladı. Filistin meselesinin İİT'nin öncelikli gündemi olmaya devam ettiğini belirten Ahmet, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkının desteklenmesi, kutsal mekanların korunması ve İsrail'in ihlallerine karşı durulması gerektiğini ifade etti. Üye ülkelerin egemenliğinin, güvenliğinin ve istikrarının korunmasının İslam dayanışmasının temel ilkeleri arasında yer aldığını kaydeden Ahmet, sivillerin ve kritik altyapının korunması gerektiğini söyledi. Ahmet, İİT'nin kurumsal yapısının reforme edilmesi, mali sürdürülebilirliğin sağlanması, arabuluculuk ve diplomatik önleme mekanizmalarının etkinleştirilmesini içeren stratejik bir vizyon sunduğunu belirterek, ekonomi konularına odaklanan özel bir İslam zirvesi düzenlenmesini önerdiğini aktardı.

Söz konusu vizyonu üye ülkelerin desteği ve aktif katılımıyla hayata geçirmeyi hedeflediğini ifade eden Ahmet, reformların başarıya ulaşması için siyasi, kurumsal ve mali desteğin artırılmasının önemini vurguladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör