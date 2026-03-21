Irak'taki İstihbarat Teşkilatı binası İHA ile vuruldu
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binasının insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğu bildirildi. Olayla ilgili detayların daha sonra kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.
Konuya dair açıklama yapan Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, "Bağdat'ın Mansur bölgesindeki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası İHA ile hedef alındı" dedi.
Fas Büyükelçiliği, İstihbarat Teşkilatı binasının yakınında bulunuyor.