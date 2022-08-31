Irak’taki kaosun kilit ismi: Şii lider Sadr’ın istifa dolu geçmişi

9 YILDA 9 AYRILIK KARARI

Bu, İran'a mesafeli tavrıyla bilinen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın 9 yıl içinde açıkladığı 9. siyasetten çekilme kararıydı. Sadr, ilk kez Mart 2013'te hükümetten ve parlamentodan çekileceğini duyurdu. Dönemin Irak parlamentosunu zayıf olarak niteleyen Sadr, hükümette kalmanın "zararlı, düşmanlık ve günaha destek vermekle eşit" olduğunu ifade etti.

O dönem siyasetten sadece birkaç ay uzak kalabilen Sadr, Ağustos 2013'te siyasete geri döndü. Sadr, ikinci kez Şubat 2014'te siyaseti bıraktığını açıkladı. Şii lider, ülkede kendine ait bazı medya ve hizmet kuruluşları hariç kentlerdeki tüm siyasi büroları kapatma kararı aldı. Ancak Sadr yine çok geçmeden siyasete döndü ve 30 Nisan 2014'teki seçimlere katılarak Ahrar Grubu adı altında 36 milletvekiliyle Mecliste yer aldı.