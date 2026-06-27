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Irak'tan diyalog ve barış çağrısı: "Çatışma alanı değil, istikrar merkezi olmak istiyoruz"

Irak'tan diyalog ve barış çağrısı: "Çatışma alanı değil, istikrar merkezi olmak istiyoruz"

Irak Başbakanı Ali Zeydi, gelecek 3 yıl içinde ülkenin günlük ham petrol üretimini 7 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, bu vizyonu ABD'li şirketlerle ilettiklerini söyledi. Zeydi, "Irak çatışma alanı değil, diyalog ve istikrar merkezi olmak istiyor" dedi. Irak Başbakanı, Irak ile İran arasındaki ilişkilere de değinerek, Bağdat ve Tahran arasındaki temasların iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 18:21

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak televizyonuna verdiği röportajda Irak'ın petrol sektöründeki hedeflerine ve ABD ile ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı. ABD ile güçlü bir ekonomik ortaklık kurmayı hedeflediklerini belirten Zeydi, Irak'ın hiçbir dış gücün dayatmalarını kabul etmeyeceğini vurguladı. Zeydi, gelecek 3 yıl içinde Irak'ın petrol üretimini günlük 7 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini belirterek söz konusu vizyonu ABD'li şirketlere ilettiklerini kaydetti.

"IRAK ÇATIŞMA ALANI DEĞİL, DİYALOG VE İSTİKRAR MERKEZİ OLMAK İSTİYOR"



Irak'ın ABD ile güçlü bir ekonomik ortaklık kurma yönünde adımlar attığını belirten Zeydi, bunun tamamen Irak'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu söyledi.



Irak'ın blok siyaseti veya düşmanlık politikası izlemediğini kaydeden Zeydi, "Irak çatışma alanı değil, diyalog ve istikrar merkezi olmak istiyor" ifadelerini kullandı.