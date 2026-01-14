Irak’tan Gazze’ye yeni yardım sevkiyatı
Irak'ın Gazze’deki Filistinlilere gönderdiği yardımların ikinci sevkiyatı, uçakla başkent Bağdat'tan Mısır'a doğru yola çıktı.
Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Tümgeneral Saad Maan, yaptığı basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik ikinci yardım seferinin, başkent Bağdat'tan Mısır'ın el-Ariş kentine doğru Irak Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla yapıldığını duyurdu.
Irak'tan 2 gün önce de nakliye uçağıyla Gazze için 12 ton gıda yardımı yapılmıştı.