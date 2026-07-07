Irak’tan Hamaney’in cezane töreni için İran’a taziye mesajı

Zeydi ayrıca, gelecek dönemin bölgesel ve uluslararası düzeyde dikkatli ve hassas bir yaklaşım gerektirdiğini ifade ederek, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesinin önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Irak hükümeti ve halkının sergilediği dayanışma dolayısıyla teşekkür ederek, cenaze töreninin düzenlenmesi kapsamında sağlanan kolaylıklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pezeşkiyan, iki ülke halkı arasındaki güçlü bağlara vurgu yaparak, Başbakan Zeydi'yi İran'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti. Taraflar, görüşme sırasında ayrıca, ortak sorunlarla mücadelede ikili işbirliği ve ortaklığın daha da geliştirilmesinin önemini değerlendirdi.

Hamaney için Uluslararası Necef Havalimanı'nda resmi cenaze töreni düzenlenecek. Törene Irak Başbakanı'nın yanı sıra diğer üst düzey devlet yetkilileri ve parti liderleri katılacak.

Hamaney için yarın da Kerbela kentinde cenaze töreni düzenlenecek.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör