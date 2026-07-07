Irak'tan Hamaney'in cezane töreni için İran'a taziye mesajı
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni öncesi Necef kentinde bir araya geldi. Necef'te Pezeşkiyan ile görüşmesinde Zeydi, Hamaney'in vefatı dolayısıyla İran hükümeti ve halkına taziyelerini yineledi. Irak ile İran arasındaki ilişkilerin köklü niteliğine vurgu yapan Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti. Hamaney için yarın da Kerbela kentinde cenaze töreni düzenlenecek.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, İran'dan üst düzey bir heyetle, Hamaney'in cenaze törenine katılmak üzere Necef'e geldi.
Necef'te Pezeşkiyan ile görüşmesinde Zeydi, Hamaney'in vefatı dolayısıyla İran hükümeti ve halkına taziyelerini yineledi.
Irak ile İran arasındaki ilişkilerin köklü niteliğine vurgu yapan Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti.