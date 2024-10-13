Irak’tan İran lehine hamle: Hava sahalarını kullandırtmayacaklar

HAVA SAHALARINI KAPATACAKLAR

İsrail'in İran'a saldırması halinde tehlikenin büyüyeceğini vurgulayan Hüseyin, şunları kaydetti: "Savaşın İran'a uzaması ve yayılması bölgede risk ve tehlike oluşturur. Bunun için de (İran'a saldırılması için) Irak hava sahasının kullanılmasını asla kabul etmeyiz. Savaşın yaşanmaması için çabalıyoruz, Allah korusun savaş çıkarsa da Irak'ı ve hava sahasını savaştan uzak tutmak gerekir. Yeni bir savaş çıkması halinde bölgedeki ve Irak'taki DEAŞ gibi terör örgütleri yeniden saldırıya geçerek aktifleşecek. Savaş halinde Körfez'deki deniz nakliye yolları ve Hürmüz Boğazı da bundan etkilenecek, uluslararası alanda bir enerji krizi yaşanacak."

Hüseyin ayrıca, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.