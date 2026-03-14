Irak’tan sert tepki: ’Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir’

Irak, yerleşim bölgelerinde sivillerin hedef alınmasına sert tepki gösterdi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivillerin ve yerleşim alanlarının hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

"TEHLİKELİ VE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GELİŞME"

Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının ciddi bir ihlal olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşların hedef alınması ve yoğun nüfuslu yerleşim mahalleleri içinde gerçekleştirilen saldırılar şeklinde ortaya çıkan bu tehlikeli ve benzeri görülmemiş gelişmeyi kınıyoruz."

"ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER HİÇE SAYILIYOR"

Iraklı yetkililer, söz konusu saldırıların tüm insani değerlerin açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Açıklamada, bu tür eylemlerin uluslararası sözleşmelerin tamamen yok sayılması anlamına geldiği ifade edildi.

"SİVİLLERİ HEDEF ALMAK SUÇTUR"

Yerleşim bölgelerinde sivillerin hedef alınmasını meşrulaştırmaya yönelik gerekçelerin kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, bunun hukuken ve ahlaken geçersiz olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Güven içinde yaşayan insanların evlerini ve sokaklarını askeri operasyon sahalarına dönüştürmek, masum insanları korkutmayı amaçlayan tam teşekküllü bir suçtur." ifadeleri kullanıldı.