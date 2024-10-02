İran 181 balistik füze ile saldırdı

İran dün akşam İsrail'e 'Gerçek Vaat- 2' adlı operasyon düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füze fırlatıldığını duyurdu. Operasyonun, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında da bulunuldu. Irak ve Ürdün, saldırının başlamasının ardından hava sahasını kapattıklarını açıkladı. İsrail merkezli Channel 12'ye göre, Gazze Kasabı Başbakan Binyamin Netanyahu ve bakanları 40 dakika süren operasyon nedeniyle saatlerce sığınakta kaldı.İran devlet televizyonu, yüzde 90'ı hedeflerine ulaşan 181 füzenin bir kısmının İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde oluşturduğu Netzarim Koridorunu vurduğunu bildirdi. Hava üslerini de hedef alan füzeler arasında Tel Aviv ve Kudüs'e isabet edenler oldu. Sosyal ağlara düşen görüntülerde ise İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne onlarca füzenin düştüğü görüldü. İsrail'in 'Demir Kubbe' isimli hava savunma sisteminin bu kez füzeleri engelleyemediği yorumları yapıldı.Ortadoğu'yu kana bulayan İsrail'den ise "Saldırının sonucu ne olursa olsun, İran'a sert şekilde cevap vereceğiz" tehdidi geldi. İsrail tarafı saldırıda Tel Aviv'de 2 kişinin yaralandığını açıklarken, zayiatın boyutunun daha ağır olabileceği öne sürüldü. ABD de saldırının başarısız olduğunu iddia etti. Bu arada Ürdün, yine ABD uçaklarına hava sahasını açarak, İran'dan İsrail'e atılan füzelerin durdurulmasına izin verdi.