İran, AB ülkelerinin deniz ve hava kuvvetlerini terör örgütü ilan etti!

KALİBAF, "SONUÇLARDAN AB SORUMLU OLACAKTIR" DEMİŞTİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 1 Şubat tarihinde mecliste düzenlenen bir oturumda, AB'nin DMO'yu "terör örgütü" olarak nitelendirmesini, ABD'li ve İsrailli yöneticilerin talimatlarına uyum olarak değerlendirmişti. Bunun sorumsuzca bir adım olduğunu belirten Kalibaf, söz konusu kararın Avrupa'nın gelecekteki küresel düzende giderek etkisizleşmesini hızlandıracağını ifade etmişti. Kalibaf, "Karşılıklı Önlem Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesine karşılık olarak Avrupa ülkelerinin orduları da terör örgütü sayılmaktadır ve bu adımın tüm sonuçlarından AB sorumlu olacaktır" demişti.