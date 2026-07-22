İran: ABD, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı silahları bize karşı kullandı

İran basınına göre Şikarçi, ABD ile yaşanan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN'I BİR HAFTA İÇİNDE YENECEKLERİNİ VE BÖLECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜLER"

ABD ve İsrail'in, 2025'teki 12 günlük çatışma sürecinde İran'ı bir hafta içinde yeneceklerini ve böleceklerini düşündüğünü ancak İran'ın "Sadık Vaat 1 ve 2" operasyonları ile "hedef bankası" oluşturduğunu ve savaşa dair bir teşhis ortaya koyduğunu ifade etti.

Şikarçi, ABD ve İsrail'in hem son protestolar hem de 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sırasında da aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.

Dünyada daha önce denenmiş ancak kullanılmamış birçok silahın İran'a karşı kullanıldığını öne süren Şikarçi, ABD'nin, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını söyledi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör