İran-ABD arasında diplomasi çıkmazı: “Hürmüz ancak bu durumda açılır”
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran’ın ABD’ye sunduğu 7 maddelik şarta karşı verilen yanıtın ikna edici olmadığını dile getirdi. Rızai sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İran'ın 7 şartına eksiksiz ve açık bir şekilde yanıt vermeleri ve bu şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Hürmüz Boğazı ancak bu durumda açılacaktır." ifadelerini kullandı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ın sunduğu 7 şartın kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Rızai, "ABD'nin İran'ın hak ve taleplerine verdiği yanıt ikna edici olmadı.
"HÜRMÜZ ANCAK BÖYLE AÇILACAKTIR"
Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ın 7 şartına eksiksiz ve açık bir şekilde yanıt vermeleri ve bu şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Hürmüz Boğazı ancak bu durumda açılacaktır." ifadelerini kullandı. Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz'ün yeniden açılmasını sağlamak için taraflarla görüşmeler yapıyor. Bu kapsamda Katarlı arabulucular 30 Ekim'de Tahran'da İran heyeti ile temaslarda bulunmuştu.
Ardından İran heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da iki gün boyunca Katarlı arabulucularla görüşmelere devam etmişti. İran Dışişleri Bakanı Erakçi de Katar ve Pakistan arabuluculuğuyla yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini vurgulayarak, "Şartlarımızı ve planlarımızı sunduk. Her şey ABD'nin siyasi aklına bağlı.