İran-ABD arasında diplomasi çıkmazı: “Hürmüz ancak bu durumda açılır”

Eğer samimi olarak diplomasiyi tercih ederlerse biz hazırız ama askeri operasyon niyetindelerse geçmiş dönemdekinden daha ağır ve daha acı bir karşılık görecekler. Hürmüz Boğazı'nın açılması İran'ın şartlarının kabul edilmesine bağlı." ifadelerini kullanmıştı. İranlı kaynaklar ise ABD'nin İran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirinceye kadar herhangi bir yeni gelişme veya adımın söz konusu olmayacağını belirtmişti. Son olarak Katarlı bir heyetin dün akşam İran'a giderek ABD'nin önerisini Tahran yönetimiyle paylaştığı bildirilmişti.

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