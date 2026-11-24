İran: ABD, askeri üslerini daha uzağa taşımaya çalışıyor

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Abdullahi, Besic Gücü Lideri Hüseyin Taib ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ordusunun bölgedeki askeri faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki bazı ABD üslerinin savaş sırasında büyük zarara uğradığını belirten Abdullahi, ABD'nin zarar gören ve operasyonel bakımdan işlevsizleşen üslerini daha uzak noktalara naklederek buralarda konuşlanmaya çalıştığını dile getirdi.