İran: ABD askerlerinin sığınakları vuruldu

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD askerlerinin bölgede üslerin hedef alınması sonrası otel ve sığınaklara çekildiğini iddia etti.

İKİ NOKTA HEDEF ALINDI

Zülfikari "Son saatlerde, (ABD askerlerinin) Dubai'de saklandıkları iki sığınak tespit edildi. Bunlardan ilki 400'den fazla, ikincisi ise 100'den fazla kişinin bulunduğu sığınaklardı. Her iki yer de İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin cesur askerlerinin hassas füzeleri ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda ağır kayıplara neden oldu." ifadelerini kullandı.