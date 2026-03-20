İran, ABD F-35’ini vurdu
İRAN, ABD ordusuna ait yeni nesil bir F-35 savaş uçağını İran semalarında savunma sistemleriyle vurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), F-35'in bir ABD üssüne acil iniş yaptığını teyit etti. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, F-35'in bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını belirterek, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilot stabil bir durumda. Olayı soruşturuyoruz" dedi. CNN televizyonu ise uçağın İran'dan açıldığı değerlendirilen ateş sonucu hasar aldığını ve Ortadoğu'daki bir üsse indiğini öne sürdü.