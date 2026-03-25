Trump’tan yeni müzakere iddiası

Trump’tan yeni müzakere iddiası
Ekber KARABAĞ

ABD Başkanı Donald Trump dün bir kez daha İran'la müzakere konusunda açıklama yaptı. Trump, "İran'la şu an müzakere halindeyiz. Witkoff ve Kushner, Marco , JD ve diğerleriyle birlikte müzakere yürütüyor. İran anlaşma yapmak istiyor. Kim istemez ki?" dedi. İran'da rejim i değiştirdikleri iddiasını yineleyen Trump ayrıca "İran bize bir hediye verdi ve hediye bugün ulaştı. Çok para eden büyük bi r hediyeydi. Bana doğru insanlarla müzakere ettiğimizi gösterdi. Petrol ve doğalgazla ilgili bir hediyeydi" dedi. Öte yandan İngiliz Reuters ajansına göre İran'ın müzakerelerdeki talepleri şunlar oldu:

Gelecekte saldırı olmayacağına dair güvenceler.

Kayıplar için maddi tazminat.

Hürmüz Boğazı üzerinde resmi kontrol.

İran'ın balistik füze programı hakkında müzakere yapılmaması.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!