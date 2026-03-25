Trump’tan yeni müzakere iddiası

ABD Başkanı Donald Trump dün bir kez daha İran'la müzakere konusunda açıklama yaptı. Trump, "İran'la şu an müzakere halindeyiz. Witkoff ve Kushner, Marco , JD ve diğerleriyle birlikte müzakere yürütüyor. İran anlaşma yapmak istiyor. Kim istemez ki?" dedi. İran'da rejim i değiştirdikleri iddiasını yineleyen Trump ayrıca "İran bize bir hediye verdi ve hediye bugün ulaştı. Çok para eden büyük bi r hediyeydi. Bana doğru insanlarla müzakere ettiğimizi gösterdi. Petrol ve doğalgazla ilgili bir hediyeydi" dedi. Öte yandan İngiliz Reuters ajansına göre İran'ın müzakerelerdeki talepleri şunlar oldu:

Gelecekte saldırı olmayacağına dair güvenceler.

Kayıplar için maddi tazminat.

Hürmüz Boğazı üzerinde resmi kontrol.

İran'ın balistik füze programı hakkında müzakere yapılmaması.