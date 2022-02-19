İran: ABD ile tutuklu takasına hazırız

ABD ile muhtemel tutuklu takasının sorulması üzerine Abdullahiyan, "Tutuklu takası konusu tamamen insani bir mesele ve biz bunun Viyana görüşmeleriyle bağlantılı olmasını istemiyoruz. Buna karşılık Amerikalılar bunun nükleer görüşmelerle bağlantılı olmasını istiyor. İran'a göre bu iki konu arasında bir bağlantı yok ve Viyana görüşmelerinden bağımsız hemen yapabiliriz." diye konuştu.

Abdullahiyan, ABD ile doğrudan görüşmelere hazır olup olmadıklarına dair soruya ise "Washington'un İran'ın yurt dışında bloke edilmiş varlıklarını serbest bırakmak gibi somut iyi niyet adımlarını görmemiz gerekiyor." karşılığını verdi.