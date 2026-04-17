İran: ABD-İsrail'in ateşkesi ihlal edecek her türlü saldırganlığına "yıkıcı" karşılık verilecek

Devrim Muhafızları Ordusu, "Ordu Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

"DENA" GEMİSİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN İNTİKAMI ALINACAK

ABD-İsrail'in ateşkesi ihlal edecek girişimlerine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu, düşmanların her türlü saldırgan ve suç teşkil eden eylemine güçlü şekilde karşılık vermeye hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin 4 Mart'ta uluslararası sularda batırdığı "Dena" gemisinde hayatını kaybedenlerin intikamının da alınacağı kaydedildi.