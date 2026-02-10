İran: “ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü, saldırı tehdidinde bulundu”

İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi'nin ABD'nin, Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğu ifade edildi.

ABD'DEN 4 ŞART VE SALDIRI TEHDİDİ İDDİASI

Gazenferi, ABD'nin müzakereler öncesinde İran'a balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum faaliyetleri ve nükleer başlıklar gibi başlıkları şart olarak sunduğunu savundu. ABD'nin psikolojik baskı ve tehditlerle İran'ı geri adım atmaya zorladığını ileri süren Gazenferi, Tahran'ın bu baskılara boyun eğmediğini söyledi.

İRAN: "SAVUNMA GÜCÜMÜZ MÜZAKERE KONUSU DEĞİL"

İranlı yetkili, ülkenin savunma kabiliyetlerinin tartışma konusu olamayacağını vurgulayarak, müzakereler sürse de askeri tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti. Gazenferi, İran'ın güvenlik konularında taviz vermeyeceğini dile getirdi.

"GÖRÜŞMELER SADECE NÜKLEER KONULARDA"

Umman'daki görüşmelerin çerçevesinin ABD'nin taleplerine göre değil, İran'ın tutumuna göre şekillendiğini savunan Gazenferi, müzakerelerin yalnızca nükleer meselelerle sınırlı olduğunu ifade etti.